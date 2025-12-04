نهج المنار تطلق سلسلة "مشاريع من بلدي" دعماً للتنمية الوطنية وتمكين المجتمع الأردني

وتأتي هذه السلسلة كترجمة عملية لرؤية الرئيس التنفيذي لشركة نهج المنار السيد صدام سالار، التي ترتكز على دعم المشاريع الوطنية في الأردن، بما في ذلك المشاريع الزراعية، والمبادرات الاجتماعية، ومشاريع التطوير العقاري، إيماناً بدور القطاع الخاص في تحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وتبدأ نهج المنار سلسلتها بفيديو يتناول مشروع إكثار البذار المحسّن، أحد أبرز المشاريع الزراعية التي انطلقت عام 1982 بتعاون بين وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة التعاونية الأردنية، بهدف تطوير بذار أردنية محسّنة تعزز الاستدامة والأمن الغذائي.
كما تبرز السلسلة الدور الحيوي للمؤسسة التعاونية الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية والجهات الرسمية الأخرى في تطوير البذار ومعالجتها وتوريدها للمزارعين، ما أسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتوفير فرص عمل في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى نهج المنار من خلال سلسلة (مشاريع من بلدي) إلى تقديم محتوى وطني يُبرز فخر الشركة بالأردن وجهود أبنائه، وترسيخ شراكتها مع القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التي تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مزدهر.
