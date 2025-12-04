اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات

07:13 م

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، بناية قيد الإنشاء في منطقة واد الحمص جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.





وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في واد الحمص ببيان لها بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الحمص برفقة آليات عسكرية، وباشرت بهدم بناية قيد الإنشاء مكونة من طابقين.



وعلى صلة، أصيب 7 فلسطينيين بجروح مختلفة ورضوض جراء اعتداء من المستوطنين المتطرفين اليهود عليهم ما بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن مجموعات من المستوطنين المسلحين من مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت أمر، هاجمت بالحجارة والهراوات وغاز الفلفل السام مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في منطقة وردان ما بين بلدتي بيت أمر وحلحول، ما أدى إلى إصابة 7 منهم بجروح ورضوض وحالات إغماء، تم نقلهم بواسطة طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول.



وعلى ذات الصعيد، أصيب مواطن فلسطيني اليوم الخميس بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بعد تعرضه لإطلاق نار أسفر عن إصابته برصاصة حي في القدم، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، وذلك في منطقة شارع المدارس بمدينة قلقيلية.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، ترافقها تعزيزات عسكرية مكثفة انتشرت في عدد من أحياء المدينة وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الغاز السام المسيلة للدموع.



واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، كما تلقى المستوطنون المقتحمون شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وفي رام الله، أصيب مواطن فلسطيني وابنته اليوم الخميس جراء اعتداء مستوطنين متطرفين يهود عليهما على طريق رام الله – نابلس قرب قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما تم إحراق سيارتهما الخاصة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة المواطن الفلسطيني وابنته نتيجة اعتداء المستوطنين عليهما، ونقلا إلى المستشفى.



ونفذ المستوطنون المتطرفون الشهر الماضي وفي إطار مقاومة الجدار والاستيطان 621 اعتداءً، في واحدة من ذروات إرهاب المستعمرين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، وتركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ93 اعتداء.

