الضمان: انتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) نهاية الشهر الحالي

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن إدارات فروعها كافة تستقبل طلبات التقسيط من المنشآت المدينة وتبدي أقصى درجات التعاون معها لإنجاز معاملاتها بكل سهولة ويسر.
