الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة

مصدر في وزارة التربية والتعليم قال بدوره لموقع الوكيل الاخباري ان وزارة التربية والتعليم ليست ضابطة عدلية ولا تصدر تهديدات .
واضاف ان رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اصدرتا تعليمات بهذا الخصوص على كل مؤسسات الدولة ، وبدورها وزارة التربية والتعليم وصلتها هذه التعليمات وقامت بتعميمها على المدارس .
