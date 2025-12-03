الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة

01:42 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً على المدارس بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة . اضافة اعلان





مصدر في وزارة التربية والتعليم قال بدوره لموقع الوكيل الاخباري ان وزارة التربية والتعليم ليست ضابطة عدلية ولا تصدر تهديدات .



واضاف ان رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اصدرتا تعليمات بهذا الخصوص على كل مؤسسات الدولة ، وبدورها وزارة التربية والتعليم وصلتها هذه التعليمات وقامت بتعميمها على المدارس .

