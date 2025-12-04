Formycon و MS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ®Keytruda "FYB206" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

08:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة Formycon AG وشركة MS Pharma عن توقيع اتفاقية ترخيص وتوريد حصرية لتسويق واحد من الأدوية الأكثر مبيعًا عالميًا - بيمبروليزوماب (FYB206)، النظير الحيوي لدواء ®Keytruda، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم الاتفاقية أيضًا احتمالية النقل التكنولوجي للخبرات. اضافة اعلان





وفي هذا السياق، قالت نيكولا ميكولشيك، الرئيسة التنفيذية للأعمال التجارية لشركة Formycon AG:



"تمثل هذه الاتفاقية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية شراكاتنا التجارية لمنتجنا الحيوي المشابه لـ Keytruda®، وهي خطوة أولية لإبرام اتفاقيات مماثلة في مناطق وبلدان أخرى.



ونحن نعزز من خلال هذا التعاون علاقاتنا الراسخة والممتازة مع MS Pharma، والتي أثمرت سابقًا عن شراكات ناجحة خاصة بعلاجات FYB201 وFYB202 وFYB203. وتعد MS Pharma شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعزيز إتاحة هذا العلاج المهم لمرضى السرطان في المنطقة. ومع اقتراب الانتهاء من مرحلة التطوير السريري لدواء FYB201، نتوقع الحصول على نتائج المؤشر الرئيسي في الربع الأول من العام 2026."



من جانبه، صرّح كالي كاند، الرئيس التنفيذي لشركة MS Pharma:



"إن توسيع شراكتنا مع Formycon لإطلاق النظير الحيوي بيمبروليزوماب (FYB206)، يشكل محطة استراتيجية هامة لـMS Pharma، ويعزز موقعنا الريادي في مجال البدائل الحيوية في المنطقة. كما يعكس هذا التعاون التزامنا بتوسيع الوصول إلى علاجات السرطان المبتكرة. وبالاعتماد على خبرة Formycon العلمية وإمكاناتنا التوطينية الراسخة وقدرات منشأتنا المتقدمة لتصنيع البدائل الحيوية في المملكة العربية السعودية، فإننا نمتلك الكفاءات اللازمة لتقديم بدائل حيوية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى وأنظمة الرعاية الصحية في المنطقة."



وبموجب توقيع الاتفاقية، ستحصل شركة Formycon على دفعة أولية عند التوقيع، بالإضافة إلى دفعات مستقبلية مرتبطة بتحقيق مراحل تطويرية وتنظيمية محددة. كما ستحصل Formycon على حصة من الأرباح الإجمالية المتحققة في المنطقة.



وستستمر MS Pharma في الإسهام بتوسيع نطاق توفر العلاجات ودعم الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التوطين والمرونة وضمان الوصول المستدام إلى علاجات الأورام. ويعزز هذا التعاون دور MS Pharma كشريك موثوق وطويل الأمد للحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة، والتي تسعى إلى الحفاظ على استمرارية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.



يُذكر أن Pembrolizumab هو جسم مضاد وحيد النسيلة من فئة "مثبطات نقاط التفتيش المناعية"، ويُستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الأورام. ومع استعمالاته لعلاج العديد من الأورام السرطانية ومبيعات دواء Keytruda® عالميًا التي تجاوزت 29.5 مليار دولار في عام 2024، فقد أصبح من أكثر الأدوية مبيعًا في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت مبيعاته التقديرية حوالي 240 مليون دولار، ليصبح الدواء البيولوجي الأكثر مبيعًا في المنطقة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على علاجات الأورام في أسواق المنطقة.

