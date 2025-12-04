منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

وبحسب الأرصاد، تشهد المملكة السبت اشتداداً في الهطولات ليلاً، حيث تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد، وقد تتساقط حبات البَرَد في أوقات مختلفة، ما قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مدينة العقبة. كما تتسبب الرياح النشطة بإثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.
أما يوم الأحد، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتساقط زخات من المطر خاصة في المناطق الغربية، قد يصحبها الرعد. وتشير الأرصاد إلى أن الفعالية الجوية ستضعف تدريجياً مع ساعات المساء.
وحذّرت الأرصاد من تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وخطر الانزلاق على الطرقات خلال الهطولات.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في الأردن
-
الأرصاد: طقس لطيف نهار الخميس وبارد ليلاً في أغلب المناطق
-
حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء
-
عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء
-
إليكم تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء