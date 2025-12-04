منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم السبت بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، يعقبها منخفض جوي يوم الأحد.



وبحسب الأرصاد، تشهد المملكة السبت اشتداداً في الهطولات ليلاً، حيث تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد، وقد تتساقط حبات البَرَد في أوقات مختلفة، ما قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مدينة العقبة. كما تتسبب الرياح النشطة بإثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.



أما يوم الأحد، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتساقط زخات من المطر خاصة في المناطق الغربية، قد يصحبها الرعد. وتشير الأرصاد إلى أن الفعالية الجوية ستضعف تدريجياً مع ساعات المساء.



وحذّرت الأرصاد من تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وخطر الانزلاق على الطرقات خلال الهطولات.

