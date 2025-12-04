الخارجية المصرية توجه تحذيراً عاجلاً لرعاياها في الخارج

وناشدت وزارة الخارجية في بيان نشرته الخميس، "الجاليات المصرية في الخارج بأهمية مراعاة قوانين الدول الخاصة بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب مساعدات قنصلية أو استغاثات بشأن مشاكل يتعرض لها أبناء الجالية المصرية في تلك الدول، وما قد تتضمنه تلك الفيديوهات من التعرّض لسلطات أجنبية أو مؤسسات عامة وخاصة، التي تضع المواطن المصري تحت طائلة القانون في العديد من الدول".
وطالبت الخارجية المصريين في الخارج بضرورة التواصل المباشر مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيمين بها في حال طلب أية مساعدة قنصلية، سواء من خلال التوجه مباشرة إلى البعثة الدبلوماسية، أو من خلال الخط الساخن (رسائل واتساب) الخاص بكل بعثة دبلوماسية.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على دورها الرئيسي في رعاية مصالح المصريين بالخارج وتقديم كل المساعدات القنصلية لهم طالما وردت إليها الطلبات ذات الصلة بالطرق الرسمية المتاحة.
روسيا اليوم
