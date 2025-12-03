الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات

10:17 م

الوكيل الإخباري- قال لاعب المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني عثمان الحسنات في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المنتخب الوطني لم يكن بحاجة إلى حالة الطرد التي تعرض لها المنتخب الإماراتي لتحقيق الانتصار في المباراة الافتتاحية بكأس العرب، مؤكدًا أن النشامى قدموا أداءً أفضل من منافسهم في معظم فترات اللقاء.





وأضاف الحسنات أن اللاعبين استهتروا قليلاً في الدقائق الأخيرة، وهو ما كاد أن يمنح الإمارات فرصة العودة، إلا أن المنتخب حافظ على تقدمه بفضل الانضباط الدفاعي وتدخلات الجهاز الفني.



وأشار إلى أن المنتخب الأردني ظهر هادئًا ومتزنًا داخل الملعب، لكن مشكلة "التغطية العكسية" كانت واضحة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتدارك المدرب الموقف من خلال تبديلات ناجحة أعادت السيطرة للنشامى.



وأكد الحسنات أن نزار رشدان كان أفضل لاعب في المباراة دون منازع، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين قدموا أداءً جيدًا مقارنة بكونها المباراة الافتتاحية، وأن الأداء سيشهد تصاعدًا ملحوظًا في المباريات المقبلة.



وأشاد الحسنات بأداء المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، مؤكداً أن تبديلاته جاءت في محلها تماماً، وأنه امتلك قدراً عالياً من الثبات الانفعالي مكّنه من قراءة المباراة بشكل صحيح وحصد نقاطها الثلاث بأقل المخاطر.

