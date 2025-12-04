شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- استمراراً لدورها الريادي وجهودها الحثيثة في ترسيخ مبادئ الشمول والتنوّع والإنصاف؛ أطلقت شركة زين الأردن دليلها لإمكانية الوصول الشامل الخاص بموظفيها وزبائنها من ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى ضمان توفير بيئة خالية من العوائق، لتكون بذلك من أوائل الشركات في المملكة التي تتخذ خطوة فاعلة نحو تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تهيئة كافة مبانيها ومرافقها بما يتوافق مع كود متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي إطلاق الدليل الشامل بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، ليؤكد التزام شركة زين الراسخ بتوفير بيئة عمل دامجة وسهلة الوصول والاستخدام، وتعزيز ثقافة الدمج والشمول والإنصاف في كافة ما تقدّمه من خدمات ومبادرات، كما يُجسّد هذا الدليل تطبيق عملي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي تؤمن بها زين، ويعكس دورها الريادي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة البنية التحتية ودمجهم في مختلف عملياتها وبرامجها ومشاريعها.



وأكدت شركة زين الأردن بأن هذه الخطوة تُرسّخ ريادتها في هذا الجانب من القطاع الخاص الأردني، عبر تقديم إطار عملي شامل يُمكّن الإدارات والمورّدين من تحقيق الوصول الكامل بنسبة 100% في كافة مرافق الشركة، إذ تم تطوير الدليل بالتعاون مع خبراء مختصين في مجال الوصول الشامل ليكون مرجعاً معتمداً في تصميم وتنفيذ وإدارة المرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يضمن أن تكون كافة مرافق الشركة إضافةً إلى خدماتها ومبادراتها مُصمّمة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، التزاماً منها ببناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً.



وتُدرج شركة زين الأردن الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة برامجها ومبادراتها وخدماتها عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والخدمات المبتكرة، فقد أطلقت في العام 2015 خط "البسمة" المخصص لفئة الصم، والذي يقدّم مكالمات الفيديو مع ربطه المباشر بمركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام على رقم الطوارئ 114، كما قدّمت دعمها لتطبيق مكالمات الطوارئ للأشخاص الصم عبر الهواتف الذكية، فيما تدعم الشركة ومنذ أعوام أبطالها البارالمبيين سنوياً.



وفيما يخص موظفيها تقوم الشركة على تدريب الموظفين على لغة الإشارة لضمان تواصلهم الفعّال مع الزبائن والزملاء من ذوي الإعاقة، وتوفّر الشركة خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة في كافة معارضها المنتشرة في المملكة، كما قدّمت شركة زين مؤخراً وبالشراكة مع الملكية الأردنية خدمات الترجمة الفورية في مكاتب الملكية الأردنية لتسهيل تجربة السفر للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما وأطلقت الشركة مكتبتها الرقمية على منصة يوتيوب لتعليم أساسيات لغة الإشارة الأردنية.



وفي خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أتاحت شركة زين عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلة بلغة الإشارة لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتوفّر الشركة لكافة موظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة تقنيات وتكنولوجيا مساعدة (Assistive Technologies) لدعم العمل والاستفادة من الخدمات بكفاءة واستقلالية، وقد حصلت زين في العام 2018 على جائزة مؤسسة إيسل في مقر الأمم المتحدة في فيينا تقديراً لتطويرها نظاماً بيئياً مبتكراً لدعم فئة الصم في المجتمع المحلي.