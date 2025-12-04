الخميس 2025-12-04 08:36 ص

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في الأردن

الأرصاد الجوية: تحذير من تقلبات الطقس
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الأربعة المقبلة، والتي تبدأ بأجواء مستقرة نسبيًا يوم الخميس، ثم تتطوّر إلى حالة من عدم الاستقرار يوم السبت، لتنتهي بمنخفض جوي يوم الأحد.

يوم الخميس، تسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة نسبيًا في الأغوار والعقبة، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية.
وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية أحيانًا مسبِّبة تدنّي مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.

الجمعة: طقس لطيف ودافئ نسبيًا في الأغوار والعقبة، ومع ساعات المساء والليل يُتوقّع هطول زخّات متفرّقة من المطر في أجزاء محدودة. وتحذّر الأرصاد من تدنّي الرؤية بسبب الغبار وخطر الانزلاق أثناء الهطولات.

السبت: تتأثّر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشتدّ الأمطار ليلًا وتكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد، وقد تهطل حبّات من البَرَد أحيانًا، مما قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة. كما تتسبّب الرياح النشطة بإثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

الأحد: تتأثّر المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع هطول زخّات من المطر خاصة في المناطق الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد، على أن تضعف الفعالية الجوية تدريجيًا مع ساعات المساء. وتحذّر الأرصاد من الضباب فوق المرتفعات ومن خطر الانزلاق.

