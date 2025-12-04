فيديو .. الشنيف مندهش: لم أرَ لاعباً عربياً يملك دوران النعيمات .. هل اقترب النعميات من دوري روشن ؟

الخميس 2025-12-04 11:54 م

الخميس، 04-12-2025 11:16 م
الوكيل الإخباري-  تسلّط الأوساط الرياضية السعودية الضوء على لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات بعد الأداء اللافت الذي قدمه في مباراة الأردن والإمارات، والذي أثار إعجاب عدد من المحللين، وعلى رأسهم المحلل السعودي خالد الشنيف الذي وجّه إشادة استثنائية باللاعب معتبرًا إياه “ملك التحضين في آسيا”.اضافة اعلان


وكان النعيمات قد قدّم واحدة من أبرز لقطات المباراة حين استلم الكرة بين مدافعي الإمارات بذكاء، قبل أن يخادع المدافع ويتسبب بركلة جزاء وطرد مباشر، ما اعتبره الشنيف “لقطة لاعب ناضج يمتلك مهارة دوران لا يمتلكها أي لاعب عربي آخر”.

وخلال برنامج "دورينا غير"، عبّر الشنيف وعدد من الإعلاميين السعوديين عن انبهارهم بقدرات النعيمات الفنية، مؤكدين أنه لاعب يمتلك إمكانات تتجاوز عمره وتجعل منه مشروع نجم عربي كبير.

ويعيد هذا الاهتمام تسليط الضوء على تصريحات سابقة للنعيمات، أبدى فيها حبه وعشقه لنادي الهلال السعودي، الأمر الذي زاد من حماس جمهور “الزعيم” الذي طالب عبر منصات التواصل الاجتماعي إدارة ناديه بالتعاقد مع اللاعب، معتبرين أنه سيكون إضافة هجومية مهمة بعد تألقه في بطولة كأس آسيا الماضية وكأس العرب الحالية.
 
 


