التربية : اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم بدون هذا الشرط

وأشار إلى التوجيهات الملكية بإصلاح التعليم، خصوصًا التعليم المهني، مبينًا التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير نظام "بيتك"، والذي التحق به 18 ألف طالب وطالبة منذ إطلاقه، مع إضافة تخصصي الرياضة والصحة، ووجود 245 مدرسة مهنية حاليًا.
وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد بناء مدارس مهنية جديدة من خلال منح متعددة، بالإضافة إلى تحويل 5 مراكز تدريب مهني إلى مدارس مهنية.
كما أشار إلى تدريب 12 ألف معلم قبل وبعد التعيين، مع الاستمرار بتدريب 4 آلاف معلم قبل الخدمة سنويًا، مؤكدًا أنه اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم دون الحصول على دبلوم إعداد وتدريب المعلمين.
ولفت محافظة إلى تخصيص قطع أراضٍ للمعلمين وتجهيز أندية خاصة بهم في المحافظات التي تفتقر إليها، إضافة إلى أن 4500 طالب وطالبة استفادوا من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، والتي رُفعت نسبتها إلى 10٪، مع تخصيص 5٪ منح و5٪ قروض جديدة.
وفيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، أوضح أن 20٪ من مدارس المملكة مستأجرة، وتعمل الوزارة على بناء مدارس جديدة للتخلص منها.
كما أكد السعي لجعل التعليم في رياض الأطفال (KG2) إلزاميًا، مشيرًا إلى التحاق 70٪ من الأطفال حاليًا، وإلى تخصيص 20 مليون دولار لبناء رياض أطفال جديدة، مع تقديم حوافز للرياض غير المرخصة لتسريع عملية الترخيص.
كما بلغت نسبة الأمية في الأردن 4.9٪ بحسب محافظة.
