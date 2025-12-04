التربية : اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم بدون هذا الشرط

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن التعليم هو استثمار في المستقبل، وأن الوزارة تعمل على تطويره استنادًا إلى الدستور الأردني، وفق نهج يركز على جودة التعليم واستهداف الطلبة بمستويات تعليمية متقدمة.



وأشار إلى التوجيهات الملكية بإصلاح التعليم، خصوصًا التعليم المهني، مبينًا التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير نظام "بيتك"، والذي التحق به 18 ألف طالب وطالبة منذ إطلاقه، مع إضافة تخصصي الرياضة والصحة، ووجود 245 مدرسة مهنية حاليًا.





وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد بناء مدارس مهنية جديدة من خلال منح متعددة، بالإضافة إلى تحويل 5 مراكز تدريب مهني إلى مدارس مهنية.



كما أشار إلى تدريب 12 ألف معلم قبل وبعد التعيين، مع الاستمرار بتدريب 4 آلاف معلم قبل الخدمة سنويًا، مؤكدًا أنه اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم دون الحصول على دبلوم إعداد وتدريب المعلمين.



ولفت محافظة إلى تخصيص قطع أراضٍ للمعلمين وتجهيز أندية خاصة بهم في المحافظات التي تفتقر إليها، إضافة إلى أن 4500 طالب وطالبة استفادوا من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، والتي رُفعت نسبتها إلى 10٪، مع تخصيص 5٪ منح و5٪ قروض جديدة.



وفيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، أوضح أن 20٪ من مدارس المملكة مستأجرة، وتعمل الوزارة على بناء مدارس جديدة للتخلص منها.

