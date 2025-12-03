الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 03-12-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن الأربعاء بمقدار 90 قرشا للغرام من عيار 21.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الأربعاء، 85.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الأربعاء، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.80 و75.70 و57.50 دينارا على التوالي.

 


