ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الأربعاء، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.80 و75.70 و57.50 دينارا على التوالي.
