تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

الجمعة 2025-12-05 01:30 ص

الجمعة، 05-12-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-  تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 59.67 دولار للبرميل الواحد.


وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالي 100 نقطة، فيما تراجع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة عدة نقاط.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 10 نقاط.
 
 


