الجمعة 2025-12-05 09:04 ص

أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد

مخططات لإنشاء مناطق بديلة في جنوب غزة وشرقها لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع
غزة
الجمعة، 05-12-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.

وأضاف الموقع أن ترامب يعتزم أيضا الكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع.

 
 


