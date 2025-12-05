الأرصاد: مطر يصاحبه الرعد الجمعة في هذه المناطق

12:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756215 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس يوم الجمعة سيشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة نهاراً، ليكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وفي ساعات المساء والليل، يتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتهطل بإذن الله زخات متقطعة من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، فيما تستمر الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



تم نسخ الرابط





