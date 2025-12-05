الجمعة 2025-12-05 01:30 ص

الأرصاد: مطر يصاحبه الرعد الجمعة في هذه المناطق

الجمعة، 05-12-2025 12:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس يوم الجمعة سيشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة نهاراً، ليكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وفي ساعات المساء والليل، يتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتهطل بإذن الله زخات متقطعة من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، فيما تستمر الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 
 


