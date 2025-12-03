تادرس يرسل تحذيراً للإمارات: النشامى لا يُقهرون حتى بدون التعمري والعرب

06:37 م

الوكيل الإخباري- أكد لاعب المنتخب الوطني السابق جريس تادرس في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري" أن المنتخب الوطني يعيش حالة استقرار فني وإداري ومعنوي غير مسبوقة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الإماراتي، مشددًا على أن غياب النجمين موسى التعمري ويزن العرب "لن يؤثر إطلاقًا" على أداء النشامى.





وقال تادرس إن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على "صناعة الفارق في أي لحظة"، مضيفًا أن لاعبي النشامى أثبتوا قدرتهم على اللعب تحت الضغط، وأن ملاعب بطولة قطر "ليست غريبة عليهم"، بعد مشاركتهم الأخيرة في كأس آسيا ووصولهم إلى النهائي التاريخي.



ووجّه تادرس رسالة دعم للاعبين قبيل اللقاء: "إحنا وراكم... والأردنيون كلهم خلفكم اليوم. الفوز رح يكون نصيبنا ورح يفرحنا."



وفي تقييمه للمنتخب الإماراتي، شدد تادرس على عدم التقليل من شأنه، لكنه أشار إلى أن "أغلب لاعبيه مجنّسون"، مضيفًا: "لو كان منتخبًا قويًا بما يكفي، لرافق النشامى إلى كأس العالم 2026."



وختم تادرس حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية والانسجام داخل صفوف المنتخب تجعل النشامى "الأقرب لانتزاع الفوز" في مباراة يتطلع إليها الشارع الرياضي الأردني بشغف كبير.

