تادرس يرسل تحذيراً للإمارات: النشامى لا يُقهرون حتى بدون التعمري والعرب

وقال تادرس إن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على "صناعة الفارق في أي لحظة"، مضيفًا أن لاعبي النشامى أثبتوا قدرتهم على اللعب تحت الضغط، وأن ملاعب بطولة قطر "ليست غريبة عليهم"، بعد مشاركتهم الأخيرة في كأس آسيا ووصولهم إلى النهائي التاريخي.
ووجّه تادرس رسالة دعم للاعبين قبيل اللقاء: "إحنا وراكم... والأردنيون كلهم خلفكم اليوم. الفوز رح يكون نصيبنا ورح يفرحنا."
وفي تقييمه للمنتخب الإماراتي، شدد تادرس على عدم التقليل من شأنه، لكنه أشار إلى أن "أغلب لاعبيه مجنّسون"، مضيفًا: "لو كان منتخبًا قويًا بما يكفي، لرافق النشامى إلى كأس العالم 2026."
وختم تادرس حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية والانسجام داخل صفوف المنتخب تجعل النشامى "الأقرب لانتزاع الفوز" في مباراة يتطلع إليها الشارع الرياضي الأردني بشغف كبير.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة
-
السفير الأردني في قطر: جاهزون لتقديم كل التسهيلات لمؤازرة النشامى
-
توافد كبير للجماهير الأردنية في الدوحة لمؤازرة المنتخب غداً - فيديو و صور
-
المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين
-
روائح كريهة وانتشار القوارض .. معاناة سكان عمارة في عين الباشا من أحد مصانع الألبان
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا
-
المعونة الوطنية: النقص بمخصصات الأسر العفيفة سببه خطأ فني في نظام المدفوعات وتم معالجته
-
التعليم العالي: إعلان موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة