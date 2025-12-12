الجمعة 2025-12-12 02:04 م

تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة

قالت شركة توزيع الكهرباء إن تقليل استخدام السخان الكهربائي يساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الكهرباء، مؤكدة أهمية ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنازل. وأوضحت الشركة أنه يُفضّل ضبط درجة حرارة السخان على 50
الجمعة، 12-12-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-  قالت شركة توزيع الكهرباء إن تقليل استخدام السخان الكهربائي يساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الكهرباء، مؤكدة أهمية ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنازل.

وأوضحت الشركة أنه يُفضّل ضبط درجة حرارة السخان على 50 درجة مئوية وتجنب تسخين المياه أكثر من الحاجة، لما له من دور مباشر في تقليل الاستهلاك وتوفير المال.

كما شددت على ضرورة تشغيل السخان فقط عند الحاجة وعدم تركه يعمل بشكل دائم، معتبرة أن تشغيله في ساعات الصباح يساعد في الحصول على مياه أكثر دفئًا مع استهلاك أقل للطاقة.

