الأمن ينعى عبد القادر الشلول

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إربد.

ونقل العقيد الرقاد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما شارك في تشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني غرب إربد، ومدير أركان قيادة درك الشمال، إلى جانب عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.