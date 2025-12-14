الأحد 2025-12-14 07:41 ص

الأمن ينعى عبد القادر الشلول

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إر
جانب من تشييع الجثمان
الأحد، 14-12-2025 06:37 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إربد.
ونقل العقيد الرقاد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اضافة اعلان


كما شارك في تشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني غرب إربد، ومدير أركان قيادة درك الشمال، إلى جانب عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الاحد عن توفر وظائف شاعرة

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إر

أخبار محلية الأمن ينعى عبد القادر الشلول

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

لشاحنة نقل نفايات تابعة لأمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ

الوكيل الإخباري- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الاحد المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا للامتحان التنافسي.

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

رئاسة الوزراء

وظائف الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة- تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة