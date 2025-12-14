مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول في إنفاذ القانون بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من جامعة براون المرموقة في بروفيدنس بولاية رود آيلاند يوم السبت.

