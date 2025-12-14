مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية

ووقع الحادث بالقرب من مبنى "باروس آند هوللي"، المجمع الذي يضم كلية الهندسة وقسم الفيزياء في الجامعة، ويحتوي على أكثر من 100 مختبر وعشرات الفصول الدراسية. وكانت امتحانات التصميم الهندسي جارية داخل المبنى في وقت وقوع إطلاق النار.
وقال عضو مجلس مدينة بروفيدنس جون جونكالفس، الذي تمثل دائرته الحرم الجامعي: "تعازي القلبية لأفراد عائلات الضحايا ولجميع المتأثرين."
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان
-
مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"
-
ترامب يكشف حالة الشرع بعد الهجوم الإرهابي في تدمر
-
سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا
-
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف
-
لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
-
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
-
قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر