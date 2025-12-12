تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

11:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757009 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 85.6 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، 82.1 دينارا لجهة الشراء. اضافة اعلان





وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 98 و75.9 و57.6 دينارا على الترتيب.

تم نسخ الرابط





