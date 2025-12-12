الجمعة 2025-12-12 02:06 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 85.6 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، 82.1 دينارا لجهة الشراء.
الذهب
الجمعة، 12-12-2025 11:22 ص
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 98 و75.9 و57.6 دينارا على الترتيب.
 
 


