تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 98 و75.9 و57.6 دينارا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن
-
"جمعية البنوك": خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد
-
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
-
بورصة عمان تبحث ونظيرتها البريطانية التعاون
-
9.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الأربعاء