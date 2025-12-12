تعرف على حالة الطقس بالاردن يوم السبت

ليلاَ: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%
-
الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ3 أيام
-
الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
-
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الجمعة .. وتحذر المواطنين
-
مستجدات المنخفض القبرصي وحالة الطقس لـ 4 ايام
-
تعمّق تأثير المنخفض الجوي في المملكة الخميس،، والأرصاد تحذر
-
الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات
-
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى