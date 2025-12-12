تنويه من شركة إي فواتيركم

03:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757024 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" خلال 11 شهرا من 2025 نحو 64.39 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.39 مليار دينار. اضافة اعلان





وبحسب تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، سجل عدد مستخدمي "إي فواتيركم" في تشرين الثاني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون مستخدم في تشرين الأول، و4.9 مليون مستخدم في أيلول.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المستخدمين بلغ 5 ملايين، حيث بلغ عدد المستخدمين الحاليين نحو 5 ملايين بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.



ووصل عدد المفوترين عبر "إي فواتيركم" إلى 676 مفوترًا، في حين بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.



وسجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.



بحسب التقرير، تصدرت "الاتصالات" قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة "الماء والكهرباء" بـ1.85 مليون حركة، ثم "الخدمات الحكومية" بـ1.37 مليون حركة، تلتها فئات "شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع" بـ573 ألف حركة، و"التمويل والخدمات المالية" بـ321 ألف حركة، ثم "التعليم" بـ61 ألف حركة، و"النقل والسفر" بـ60 ألف حركة، و"التجارة والخدمات" بـ43 ألف حركة، و"النقابات والمنظمات" بـ36 ألف حركة، وأخيرًا "الغاز والطاقة" بـ35 ألف حركة.



وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات خلال تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.

تم نسخ الرابط





