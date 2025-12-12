الجمعة 2025-12-12 10:31 ص

وفيات الجمعة 12-12-2025

البقاء لله
 أيمن جمال حسن عياد
بسام علي الياسين القعدان
تحرير حسين عيد ابوغوش
 جلال نجيب خلف جبرين
 حرب عيسى سليمان ابو خضير
حسن عبدالحافظ عودة الله
 خلود خليل عبدالرحمن أسعد
خليل سلمان ملاحي ابو يحيى
سمير محمد حسين العواملة
شيلا ناصر متري الفاخوري
فاطمة منصور عقيل العقيل
قسمة عايد غافل صويص
مصعب بدر جميل السعايدة
معتز بشير ذيب العجم
منذر ممدوح سعيد النجار
منصور محمد زيدان القيسي
ميسر اسماعيل محمد بصبوص


 
 


