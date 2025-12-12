وفيات الجمعة 12-12-2025

بسام علي الياسين القعدان
بهجت محمود أبوعفيفة
تحرير حسين عيد ابوغوش
جلال نجيب خلف جبرين
حرب عيسى سليمان ابو خضير
حسن عبدالحافظ عودة الله
خلود خليل عبدالرحمن أسعد
خليل سلمان ملاحي ابو يحيى
سمير محمد حسين العواملة
شيلا ناصر متري الفاخوري
فاطمة منصور عقيل العقيل
قسمة عايد غافل صويص
مصعب بدر جميل السعايدة
معتز بشير ذيب العجم
منذر ممدوح سعيد النجار
منصور محمد زيدان القيسي
ميسر اسماعيل محمد بصبوص
-
