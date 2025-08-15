ايهاب نايف الحمود الخصاونة في ذمة الله

تمت الصلاة عليه ودفنه في مقبرة ايدون _ اربد
تقبل التعازي للرجال في ديوان الحمود-الخصاونة ايدون الجمعة
اما يومي السبت والأحد فمن الساعه الخامسة عصرا حتى العاشره مساءً
وللنساء في منزل النسيب الاستاذ أديب الخصاونة (شقيقة الفقيد ام احمد ) _ايدون
انا لله وانا اليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الحاج أبو فوزي الملكاوي مختار الملكاوية في الزرقاء
-
مصطفى سعد الدين سونده في ذمة الله
-
والدة العميد رعد عبدالحميد دورا في ذمة الله
-
شقيقة مدير المخابرات في ذمة الله
-
شكر على تعزية بوفاة الدكتور المهندس غسان السنكري
-
الفاضلة رجاء عمارنة (ام عمر) في ذمة الله
-
وزارة التعليم العالي تنعى ابوزينة
-
القوات المسلحة تنعى الشهوان