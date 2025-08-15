ايهاب نايف الحمود الخصاونة في ذمة الله

11:59 م

الوكيل الإخباري- ينعى آل خصاونة فقيدهم إيهاب نايف جبر الحمود (الخصاونة) الذي انتقل الى رحمة الله صباح الخميس الموافق 14/8/2025 .





تمت الصلاة عليه ودفنه في مقبرة ايدون _ اربد



تقبل التعازي للرجال في ديوان الحمود-الخصاونة ايدون الجمعة



اما يومي السبت والأحد فمن الساعه الخامسة عصرا حتى العاشره مساءً



وللنساء في منزل النسيب الاستاذ أديب الخصاونة (شقيقة الفقيد ام احمد ) _ايدون



انا لله وانا اليه راجعون