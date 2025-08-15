السبت 2025-08-16 12:44 ص
 

ايهاب نايف الحمود الخصاونة في ذمة الله

الجمعة، 15-08-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري- ينعى آل خصاونة فقيدهم إيهاب نايف جبر الحمود (الخصاونة) الذي انتقل الى رحمة الله صباح الخميس الموافق 14/8/2025 .اضافة اعلان


تمت الصلاة عليه ودفنه في مقبرة ايدون _ اربد 

تقبل التعازي للرجال في ديوان الحمود-الخصاونة ايدون الجمعة

 اما يومي السبت والأحد فمن الساعه الخامسة عصرا حتى  العاشره مساءً

وللنساء في منزل النسيب الاستاذ أديب الخصاونة (شقيقة الفقيد ام احمد ) _ايدون 

انا لله وانا اليه راجعون
 
 
