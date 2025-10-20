المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) في ذمة الله

الوكيل الإخباري-

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم



ببالغ الحزن والأسى ينعى آل حقي وآل رضا وآل جانبيك وأقربائهم وأنسبائهم فقيد العائلة المغفور له

المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) زوج السيدة ملاك إسماعيل جانبيك ووالد كل من إبراهيم وإسماعيل وياسمين وشقيق وليد ومها ومي والمرحومين سمير ووسيم ولميس.



وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025 بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب.

تقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم الكائن في شارع إبراهيم أيوب – عمارة رقم 24 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا. وللرجال في الجمعية الخيرية الشركسية اليوم الاثنين بعد الدفن مباشرة وأيام الثلاثاء والأربعاء من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء .