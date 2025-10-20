المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) في ذمة الله

صدق الله العظيم
ببالغ الحزن والأسى ينعى آل حقي وآل رضا وآل جانبيك وأقربائهم وأنسبائهم فقيد العائلة المغفور له
المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) زوج السيدة ملاك إسماعيل جانبيك ووالد كل من إبراهيم وإسماعيل وياسمين وشقيق وليد ومها ومي والمرحومين سمير ووسيم ولميس.
وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025 بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته
إنا لله وإنا اليه راجعون
