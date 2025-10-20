الإثنين 2025-10-20 07:19 م
 

والد الزميل محمد حجات في ذمة الله

ل
البقاء لله
 
الإثنين، 20-10-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى، عبداللطيف المحمد الجروان الحجات (أبو ثائر).

اضافة اعلان


والمرحوم والد الزميل محمد حجات، مدير العلاقات العامة في جامعة اليرموك، حيث سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة المغرب في مسجد الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح في لواء دير علا.


وتُقبل التعازي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء في ديوان عشائر عرب التركمان /الرويحة/ لواء ديرعلا، من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

ب

أخبار محلية الملك يؤكد الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة

العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية.. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

خاص بالوكيل العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

ب

أخبار محلية 853 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في المفرق

الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا في الأردن

اقتصاد محلي الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

أخبار محلية دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

ا

اقتصاد محلي من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة