والد الزميل محمد حجات في ذمة الله

والمرحوم والد الزميل محمد حجات، مدير العلاقات العامة في جامعة اليرموك، حيث سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة المغرب في مسجد الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح في لواء دير علا.
وتُقبل التعازي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء في ديوان عشائر عرب التركمان /الرويحة/ لواء ديرعلا، من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) في ذمة الله
-
والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعزي الصحفي انس صويلح
-
حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف
-
خلدون عيسى مصطفى العلي في ذمة الله
-
آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري
-
آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم
-
الفاضلة رولا عبد العاطي زوجة سميح الوكيل في ذمة الله