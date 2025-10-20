والد الزميل محمد حجات في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى، عبداللطيف المحمد الجروان الحجات (أبو ثائر).

والمرحوم والد الزميل محمد حجات، مدير العلاقات العامة في جامعة اليرموك، حيث سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة المغرب في مسجد الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح في لواء دير علا.



وتُقبل التعازي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء في ديوان عشائر عرب التركمان /الرويحة/ لواء ديرعلا، من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.