والد المعلمة نسيبة جعفر الصرايرة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- ينعى مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، والأسرة التربوية في اللواء، والد المعلمة الفاضلة نسيبة جعفر الصرايرة المعلمة في مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.