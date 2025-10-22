الأربعاء 2025-10-22 11:38 ص
 

رئيس هيئة الاركان المشتركة ينعى اللواء مدفعي متقاعد عصام الجندي

اللواء مدفعي متقاعد عصام عبد المجيد عبد القادر الجندي
الأربعاء، 22-10-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   ينعى رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الاردنية اللواء مدفعي متقاعد عصام عبد المجيد عبد القادر الجندي .اضافة اعلان


الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 20 / 10 ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيج جنانه ، والهم ذويه واهله جميل الصبر وحسن العزاء .
 
 
