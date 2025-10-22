رئيس هيئة الاركان المشتركة ينعى اللواء مدفعي متقاعد عصام الجندي

09:57 ص

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الاردنية اللواء مدفعي متقاعد عصام عبد المجيد عبد القادر الجندي . اضافة اعلان





الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 20 / 10 ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيج جنانه ، والهم ذويه واهله جميل الصبر وحسن العزاء .