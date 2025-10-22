رئيس هيئة الاركان المشتركة ينعى اللواء مدفعي متقاعد عصام الجندي

الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 20 / 10 ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيج جنانه ، والهم ذويه واهله جميل الصبر وحسن العزاء .
-
أخبار متعلقة
-
والد الزميل محمد حجات في ذمة الله
-
المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) في ذمة الله
-
والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعزي الصحفي انس صويلح
-
حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف
-
خلدون عيسى مصطفى العلي في ذمة الله
-
آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري
-
آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم