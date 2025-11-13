فراس عيد القرعان...في ذمة الله

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره ينعى آل القرعان وآل الشريقي المرحوم بإذن الله تعالى فراس عيد مصطفى القرعان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
و تُقبل التعازي للرجال في ديوان جمعية السهاونة وللنساء في منزل والده الكائن في حي السهاونة - المفرق من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 9 مساءً
