فراس عيد القرعان...في ذمة الله

الوكيل الإخباري- ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))



بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره ينعى آل القرعان وآل الشريقي المرحوم بإذن الله تعالى فراس عيد مصطفى القرعان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

شقيق كل من وائل ورائد ونجوى ومنى ورندا ، وسيشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة إلى مثواه الأخير في مقبرة السهول .