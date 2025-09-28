خلدون عيسى مصطفى العلي في ذمة الله

02:41 م

الوكيل الإخباري- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.





بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة العلي وفاة فقيدهم الغالي، خلدون عيسى مصطفى العلي والذي وافته المنية اليوم الاحد بعد معاناة مع المرض .



و سيوارى جثمانه الطاهر الثرى بإذن الله غداً الإثنين بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب، وستقام صلاة الجنازة بمسجد المقبرة .



تقبل التعازي للرجال و النساء ابتداءً من يوم الاثنين حتى الاربعاء من الساعة ٤-١٠ مساءً في جمعية ال البقاعين بالقرب من ميدان النهضة.