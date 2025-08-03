شكر على تعزية بوفاة الدكتور المهندس غسان السنكري

الوكيل الإخباري- نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على تعازيكم الصادقة ومواساتكم الكريمة لنا

آل السنكري وآل الشمايلة وأقربائهم وأنسبائهم يرفعون إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير حسين بن عبدالله

حفظهما الله ورعاهما أسمى آيات الشكر والعرفان لتفضلهم بتكليف معالي رئيس الديوان الملكي العامر وسماحة إمام الحضرة الهاشمية بمواساتنا بمصابنا الجلل مما كان له أطيب الأثر بتخفيف مصابنا بوفاة المغفور له بإذن الله المرحوم بإذن الله الدكتور المهندس غسان السنكري



كما ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للأسرة الأردنية الواحدة ولكل من قدم التعازي والمواساة عبر الهاتف أو حضوراً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وخارج البلاد، وكل من شاركنا بمصابنا الجلل، سائلين المولى أن لا يريهم مكروهاً في عزيز، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

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