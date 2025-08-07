الخميس 2025-08-07 10:48 ص
 

والدة العميد رعد عبدالحميد دورا في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الخميس، 07-08-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-  انتقلت إلى رحمة الله تعالى المربية الفاضلة مُكرّم أسعد حَبُخ. 

زوجة المرحوم عبد الحميد دورا، ووالدة  رانية، عاصم، رعد، محمد، لينا.


وشقيقة المرحوم خالد، عصام، المرحوم وليد، بسام، ميسر، أميرة، سميرة.


سيشيع جثمانها الطاهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/٧ بعد صلاة العصر من مسجد أم القطين، إلى مقبرة أم القطين.

تقبل التعازي من بعد صلاة العصر، في قاعة مسجد فادي الحموري - دير غبار، للرجال لمدة ٣ أيام و للنساء لمدة يومين من يوم الدفن.

موقع المسجد على خرائط جوجل 👇🏻
https://maps.app.goo.gl/4mK6T1tbtNmiqYxr5?g_st=ipc

موقع الدفن على خرائط جوجل 👇🏻
https://maps.app.goo.gl/MuEbSc8GqTJZQHXa6?g_st=ipc

موقع العزاء على خرائط جوجل 👇🏻
https://maps.google.com/?q=31.930376,35.873177

لا تبخلوا عليها من صالح دعائكم.


إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 
