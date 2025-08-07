والدة العميد رعد عبدالحميد دورا في ذمة الله

زوجة المرحوم عبد الحميد دورا، ووالدة رانية، عاصم، رعد، محمد، لينا.
وشقيقة المرحوم خالد، عصام، المرحوم وليد، بسام، ميسر، أميرة، سميرة.
سيشيع جثمانها الطاهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/٧ بعد صلاة العصر من مسجد أم القطين، إلى مقبرة أم القطين.
تقبل التعازي من بعد صلاة العصر، في قاعة مسجد فادي الحموري - دير غبار، للرجال لمدة ٣ أيام و للنساء لمدة يومين من يوم الدفن.
موقع المسجد على خرائط جوجل 👇🏻
https://maps.app.goo.gl/4mK6T1tbtNmiqYxr5?g_st=ipc
موقع الدفن على خرائط جوجل 👇🏻
https://maps.app.goo.gl/MuEbSc8GqTJZQHXa6?g_st=ipc
موقع العزاء على خرائط جوجل 👇🏻
https://maps.google.com/?q=31.930376,35.873177
لا تبخلوا عليها من صالح دعائكم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
-
أخبار متعلقة
-
شقيقة مدير المخابرات في ذمة الله
-
شكر على تعزية بوفاة الدكتور المهندس غسان السنكري
-
الفاضلة رجاء عمارنة (ام عمر) في ذمة الله
-
وزارة التعليم العالي تنعى ابوزينة
-
القوات المسلحة تنعى الشهوان
-
الشاب غسان السنكري في ذمة الله
-
عفاف عودة عياش الحسبان في ذمة الله
-
باسل عليوه الزغول في ذمة الله