وفاة الحاج أبو فوزي الملكاوي مختار الملكاوية في الزرقاء

وسيُشيّع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية الإسلامية بعد صلاة عصر اليوم الخميس، الموافق 14/8/2025، من مسجد الزيوت قرب مدرسة الثورة العربية الكبرى / شارع الجيش.
تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة ليلاً،
للرجال في ديوان أبناء إربد – الزرقاء الجديدة / شارع الكرامة.
وللنساء في ديوان الملكاوية – الزرقاء / شارع الأردن، قرب مسجد علي بن أبي طالب.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
