وفاة الحاج أبو فوزي الملكاوي مختار الملكاوية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- تنعي عشائر الملكاوية في المملكة وخارجها المرحوم بإذن الله تعالى الحاج عبدالله إبراهيم صالح الجخ الملكاوي (أبو فوزي)، مختار الملكاوية في الزرقاء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمرٍ يناهز (85) عامًا، بعد حياةٍ حافلة بالعطاء، والخير، وإصلاح ذات البين، والتآلف بين أبناء عشيرته. اضافة اعلان





وسيُشيّع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية الإسلامية بعد صلاة عصر اليوم الخميس، الموافق 14/8/2025، من مسجد الزيوت قرب مدرسة الثورة العربية الكبرى / شارع الجيش.



تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة ليلاً،



للرجال في ديوان أبناء إربد – الزرقاء الجديدة / شارع الكرامة.



وللنساء في ديوان الملكاوية – الزرقاء / شارع الأردن، قرب مسجد علي بن أبي طالب.



إنّا لله وإنّا إليه راجعون