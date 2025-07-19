1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية

10:52 ص

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الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 1.93 مليار دينار سنويًا، فيما تشكل القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 65.1 بالمئة. اضافة اعلان





وأشارت المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.6 بالمئة خلال العام الماضي، بينما يشغل نحو 8 آلاف عامل، وتشكل الأيدي العاملة المحلية منها 90 بالمئة.



ووفقًا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات القطاع خلال العام الماضي 1.032 مليار دينار، وتصل لأكثر من 61 سوقًا حول العالم، وتستحوذ الهند وإندونيسيا على 50 بالمئة من إجمالي صادراته.



وتشكل منتجات القطاع جزءًا مهمًا ومكملًا لجميع القطاعات الصناعية، وذلك نتيجة لطبيعة منتجاته التي تُعتبر مدخلًا أساسيًا لعدد كبير من القطاعات الصناعية وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، كما تُعد مدخلًا إنتاجيًا لعدد من الصناعات، ولا سيما الأسمدة المتخصصة، ومنتجات البحر الميت وغيرها.



ويُعد قطاع الصناعات التعدينية أحد أكبر القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تُشكل كلٌّ من الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية.



ويتكون القطاع من الصناعات الكبيرة من حيث حجم الاستثمارات، والتي تُسهم بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتغطية حاجة السوق من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية.



ويتميز القطاع باستخدام أحدث الأساليب العلمية في استخراج وتعدين الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات للتصدير أو الاستهلاك المحلي، فيما هناك الكثير من التوقعات الإيجابية للقطاع مع تزايد القيمة المضافة المحلية والاستثمار في مجالات جديدة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم.



وأشارت المعطيات الإحصائية التي أعدّتها دائرة الدراسات والاستراتيجيات في صناعة الأردن إلى ضرورة العمل على تفعيل استغلال الخامات غير المستغلة في المملكة للارتقاء بواقع القطاع وتلبية الطلب المتزايد عليها محليًا وعالميًا.