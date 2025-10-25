السبت 2025-10-25 10:41 م
 

تراجع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 2% في أول 8 أشهر من العام الحالي

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.
ميناء الحاويات
 
السبت، 25-10-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت إلى 1.47 مليار دينار

فيما شهدت الواردات الأميركية إلى الأردن خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 29% تقريبا، ووصلت قيمتها إلى 1.07 مليار دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.


وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول من بينها الأردن قد دخلت حيز التنفيذ في آب الماضي، حيث توقع مختصون أنّ تؤثر على حركة التبادل التجاري.

 
 
