تراجع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 2% في أول 8 أشهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري- تراجعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت إلى 1.47 مليار دينار

فيما شهدت الواردات الأميركية إلى الأردن خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 29% تقريبا، ووصلت قيمتها إلى 1.07 مليار دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.