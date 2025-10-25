تراجع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 2% في أول 8 أشهر من العام الحالي

فيما شهدت الواردات الأميركية إلى الأردن خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 29% تقريبا، ووصلت قيمتها إلى 1.07 مليار دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول من بينها الأردن قد دخلت حيز التنفيذ في آب الماضي، حيث توقع مختصون أنّ تؤثر على حركة التبادل التجاري.
