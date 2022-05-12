الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 01:07 م

أغرب متجر بالعالم .. معلق على الجبال ولا يصله الا المتسلقون -صور

ما-هي-شروط-تسلق-الجبال


الوكيل الإخباري-جذب متجر صغير معلق على واجهة جرف سحيق بمدينة يويانغ من مقاطعة هونان الصينية اهتمام رواد مواقع التواصل مؤخرا.

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وفي التفاصيل ،  افتتح هذا المتجر في 25 نيسان عام 2018 ، على حافة الجرف في منتجع شينيوتشاي بمقاطعة هونان  الصينية، ويقع المتجر على منحدر مخصص لرياضة تسلق الصخور، على ارتفاع يزيد عن 100 متر فوق الارتفاع الرأسي على الأرض، وتباع فيها الوجبات الخفيفة ومياه الشرب للسياح الذين يقومون بتسلق الصخور في المنتجع لإضافة قوتهم البدنية وفق ما نقلت صحيفة "الشعب" الصينية .

 

 





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