الصين تكشف عن مهمتي شنتشو-14 وشنتشو-15

الوكيل الإخباري - تم اختيار طاقمي مهمتي "شنتشو-14" و"شنتشو-15" الصينيين، وبدآ يجريان التدريبات والاستعدادات ذات الصلة، وفقا لما جاء في مؤتمر صحفي أول يوم الأحد.



وقالت هوانغ وي فن، كبيرة مصممي نظام رواد الفضاء التابع لبرنامج الفضاء المأهول الصيني، في المؤتمر الصحفي، إن الطاقمين سيبقيان في المدار لمدة ستة أشهر، وسيدوران لأول مرة في المدار لتحقيق الإقامة المأهولة المتواصلة.

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وسيعيش الطاقمان، بإجمالي 6 رواد فضاء، معا في المدار لفترة من 5 إلى 10 أيام، بحسب إذاعة الصين الدولية.

وسيتعاون طاقم "شنتشو-14" مع فريق التحكم الأرضي لاستكمال تجميع وبناء محطة الفضاء، وتطويرها تدريجيا من محطة فضائية أحادية الوحدة إلى مجموعة ثلاثية الوحدة.



وقالت هوانغ إن طاقم "شنتشو-14" سيدخل وحدتي المختبر ونتيان ومنغتيان. كما سيتعاون مع فريق التحكم الأرضي لإجراء اختبارات على المجمع ثنائي الوحدة، والمجمع ثلاثي الوحدة، والأذرع الميكانيكية الكبيرة والصغيرة للمحطة، ومهمة خروج غرفة معادلة الضغط في وحدتي المختبر.



وسيستخدم الطاقم غرفة معادلة الضغط للقيام بأنشطة خارج المركبة لأول مرة.

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