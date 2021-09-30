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الخميس، 30-09-2021 02:12 م

ألمانيا.. نفاد دمى ميركل قبل رحيلها عن منصب المستشارة

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الوكيل الإخباري - نفدت جميع دمى "دببة ميركل"، التي أنتجتها شركة ألمانية لصنع الألعاب، وصممت على هيئة المستشارة أنغيلا ميركل، قبل رحيل المستشارة عن منصبها.

وتتخذ الدمى يدوية الصنع وضعية ميركل الشهيرة في الوقوف، حيث تحرص المستشارة على أن تلامس أطراف أصابعها بعضها البعض لترمز بذلك إلى قيادتها الهادئة.

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وقال مارتن هيرمان؛ مدير شركة "هيرمان تويز" التي تديرها عائلته منذ العام 1920: "الزبائن يحبونها، لقد نفدت هذه الدمية. لدينا قائمة انتظار طويلة جدا وبعنا الدفعة الأولى التي تضم 500 دمية في أيام قليلة".

 

ويصل سعر الدمية إلى 180 يورو فهي ليست رخيصة، لكن هيرمان يقول إن "السعر يعادل الوقت اللازم لصنع الدمى التي تقتبس طريقة ميركل في الملبس وتصفيف الشعر".


وأضاف: "دمية الدب مصنوعة بالكامل هنا ويستغرق صنع الواحدة حوالي أربع ساعات".


ولم تترشح ميركل التي تتولى السلطة منذ العام 2005 لولاية أخرى في الانتخابات التي جرت يوم الأحد وتعتزم ترك منصبها بمجرد تولي الحكومة الجديدة .


وقد يستغرق هذا الأمر أسابيع أو شهورا في ضوء المحادثات لتشكيل ائتلاف حاكم.

 

المصدر - البيان 

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