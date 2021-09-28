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الثلاثاء، 28-09-2021 08:45 ص

شاهد ...فنان ألماني يصنع فسيفساء ضخمة من الحبوب لأنغيلا ميركل

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الوكيل الإخباري - صنع الفنان ألكينت بوجيغو من كوسوفو فسيفساء تصور المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل.

الفسيفساء مصنوعة من عدة أنواع من البذور.

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يريد بوجيغو عبر هذا العمل القول إن ميركل "نموذج لكل نساء العالم"، وهو يثني على الدعم الذي قدمته لبلده، كوسوفو، الذي أعلن استقلاله في العام 2008.


وأنجز بوجيغو هذا العمل، يوم الأحد، في الوقت الذي كان الألمان يختارون خليفة لمستشارتهم، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تقدّم الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة أولاف شولتس على المحافظين بقيادة ميركل.


 

المصدر - البيان 

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