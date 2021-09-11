أميركية فاتتها الطائرة فارتكبت حيلة لتأخيرها

الوكيل الإخباري - يتعرّض المسافرون أحياناً إلى موقف مزعج عندما يصلون إلى المطار ليكتشفوا أن طائرتهم أقلعت أو على وشك مغادرة المدرج.

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يتحسّر البعض ويندب آخرون حظهم العاثر، لكن ما فعلته الأمريكية مارينا فيربتسكي (46 عاماً) لا يخطر على بال أحد.



طائرة (أرشيفية)

يتعرّض المسافرون أحياناً إلى موقف مزعج عندما يصلون إلى المطار ليكتشفوا أن طائرتهم أقلعت أو على وشك مغادرة المدرج.



يتحسّر البعض ويندب آخرون حظهم العاثر، لكن ما فعلته الأمريكية مارينا فيربتسكي (46 عاماً) لا يخطر على بال أحد.



السلطات الأمريكية تقول إنّ المرأة التي تأخرت عن موعد رحلتها ادعت أنها زرعت قنبلة في حقائبها في محاولة لتأخير الطائرة حتى يتمكن ابنها من الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصلت مارينا مع زوجها وابنها إلى مطار "فورت لودرديل هوليوود" الدولي في فلوريدا ليلة الإثنين للحاق برحلة العودة إلى منزلها في شيكاغو، لكن الأسرة وصلت متأخرة إلى بوابة الطائرة في الساعة 8:45. وكانت الطائرة تتجه إلى المدرج مع أمتعتهم فيها.

فيربتسكي قالت لموظفي شركة "جيت بلو" إنها بحاجة إلى ركوب الطائرة حتى يتمكن ابنها من الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي، لكن الموظفين أخبروها أن الوقت قد فات.



وقيل إن المرأة بدأت توبيخ الموظفين، ثم ادعت أن هناك قنبلة في إحدى حقائبها التي أصبحت على الطائرة بالفعل.

وكتب نائب عمدة مقاطعة بروارد في تقرير للشرطة: "لقد أصبحت غاضبة للغاية لأنه لم يُسمح لها ولعائلتها بركوب الطائرة".



وأضاف: "استخدمت الألفاظ النابية تجاه الموظفين، وعندما تم إخطارها بأن الطائرة كانت تتجه إلى المدرج مع أمتعتها التي تم فحصها، ذكرت أن هناك قنبلة في حقائبها".



وجرى القبض على فيربيتسكي على الفور وتسبب تصرفها في تأخير إقلاع الطائرة، إذ قامت السلطات مع وحدة إدارة التهديدات بمكتبشرطة مقاطعة بروارد بتفتيش الطائرة بحثاً عن قنبلة، ولم تجد شيئاً.

المصدر - العين الإخبارية

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