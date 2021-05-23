أميركي يفوز بمبلغ ضخم في اليانصيب

الوكيل الإخباري- حقق مواطن أميركي أكبر أحلامه، وفاز بورقة يانصيب بقيمة 515 مليون دولار، وهي من بين أكبر جوائز اليانصيب التي يفوز بها شخص واحد في المسابقة الشهيرة.



وأعلنت شركة "ميغا مليونز" عن فوز مواطن أميركي من ولاية بنسلفانيا، بورقة يانصيب بقيمة 515 مليون دولار، وأكد مسؤول في المسابقة أنها تعد ضمن أكبر 10 جوائز تم الفوز بها منذ انطلاق اليانصيب في 2002.

اضافة اعلان



وأمام الفائز بورقة اليانصيب أكثر من خيار، الأول أن يقوم بأخذ كامل المبلغ المالي مرة واحدة، أو أن يتم دفعه له على سنوات، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وفي حال اختار الفائز الحصول على المبلغ مرة واحدة فأنه سوف يستلم منه 349 مليون دولار تقريبا، والباقي سوف يتم دفعة كضرائب لكل من الحكومة الفيدرالية، إضافة الى حكومة ولاية بنسلفانيا.



ولم تعلن بعد شركة اليانصيب اسم المحل التجاري الذي تم شراء البطاقة منه.

واكتفت الشركة في بيانها عن الإعلان عن قيمة الجائزة واسم الولاية وقالت إنه سيتم الاعلان عن باقي التفاصيل خلال الاسبوع الحالي.



وفي عام 2014 فاز رجل من بيتسبرغ بجائزة 149 مليون دولار، وفاز سائق شاحنة في فيرجينيا في عام 2015 بجائزة 153 مليون دولار أثناء تواجده في بنسلفانيا.

المصدر- سكاي نيوز