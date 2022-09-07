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الأربعاء، 07-09-2022 03:29 م

أول مدينة في العالم تحظر الدعاية التجارية للحوم .. من هي ولماذا؟

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الوكيل الإخباري-قررت مدينة هارلم الهولندية حظر إعلانات اللحوم في الأماكن العامة.

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وأصبحت هارلم الهولندية أول مدينة في العالم تحظر الدعاية التجارية للحوم في الأماكن العامة. وبالتالي، تريد السلطات المحلية الحد من تأثير تربية الحيوانات على المناخ. أفادت بذلك صحيفة " ذي غارديان" البريطانية.


وسيسري الحظر بدءا من عام 2024. ولن يُسمح بإعلانات اللحوم في الحافلات أو دور الأيتام أو على الشاشات في الأماكن العامة.


ويعود سبب الحظر في هارلم إلى دراسة مفادها بأن الغابات يتم قطعها لتربية الحيوانات، وأن الأسمدة تستخدم في زراعة الأعلاف التي تأكلها الحيوانات، مما يؤدي إلى تلويث التربة والمياه والتأثير السلبي على البيئة.


أوضح أصحاب المبادرة أنهم لا يريدون إخبار الجمهور بأزمة المناخ، مع تشجيعهم في الوقت نفسه على شراء المنتجات التي تساهم في حدوثها.


وقالت السياسية، زيغي كلازيس: "نحن لا نتحدث عمّن  يخبز ويقلي في مطبخه. وإذا أرادوا الاستمرار في تناول اللحوم ، فلا مانع. لكن لا يمكننا الحديث عن أزمة المناخ والتشجيع على شراء المنتجات التي تشكل جزءا من سببها".


يذكر أن جيمس فالر، رئيس أكبر معمل لتعليب اللحوم في أوروبا، تنبأ في أكتوبر 2021 بالتخلص التدريجي من اللحوم من أجل إنقاذ الكوكب، وقال:" على خلفية رغبة العديد من الدول في تحقيق الحياد الكربوني فإن الناس سيأكلون شرائح من لحم البقر الرخامي في حالات استثنائية فقط.

 

روسيا اليوم

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