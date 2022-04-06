إعادة دفن أقدم رفات بشرية في استراليا عمرها 42 ألف سنة - صور

الوكيل الإخباري - يعاد دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة التي عُثر عليها في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.



وأعلنت وزيرة البيئة الأسترالية، سوزان لي، في متنزه مونجو الوطني، هذا النبأ لتنهي نزاعا استمر لسنوات بين مجموعات السكان الأصليين وحكومة كانبرا.

اضافة اعلان

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الأسترالية أنه سوف يتم إعادة دفن رفات 108 أشخاص في 26 موقعا غير معروف في ولاية نيو ساوث ويلز، بما في ذلك رفات معروفة باسم "مونجو مان" وأخرى معروفة باسم "مونجو ليدي" - وهما لرجل وامرأة من السكان الأصليين وتشكلان جزءا من أكثر الاكتشافات الأثرية شهرة في أستراليا.



ويقدر عمر رفات مونجو مان وأيضا مونجو ليدي بـ 42 ألف عام، وتم اكتشافهما مع 106 هياكل عظمية أخرى في الفترة من ستينات إلى ثمانينات القرن العشرين في متنزه مونجو الوطني، على بعد 750 كيلومترا غرب سيدني.









البيان