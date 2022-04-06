الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

البدء بخطوات الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

تحذير للسائقين على الطريق الصحراوي والمناطق الشرقية

حداد: التمور الموجودة في الأسواق بنت الموسم

أردني يطبخ المنسف على حمم بُركان في غواتيمالا – فيديو

الأرصاد: رياح وهبات قوية وغبار كثيف خلال ساعات

الأردنيون استهلكوا 3 مليون دجاجة في أول أيام رمضان

المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

الإقبال على القطايف بلغ ذروته خلال أول أيام رمضان

إتاحة 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند مع نهاية 2022

الأربعاء، 06-04-2022 01:41 م

إعادة دفن أقدم رفات بشرية في استراليا عمرها 42 ألف سنة - صور

1000x563_405369


الوكيل الإخباري - يعاد دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة التي عُثر عليها في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزيرة البيئة الأسترالية، سوزان لي، في متنزه مونجو الوطني، هذا النبأ لتنهي نزاعا استمر لسنوات بين مجموعات السكان الأصليين وحكومة كانبرا.

اضافة اعلان

 

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الأسترالية أنه سوف يتم إعادة دفن رفات 108 أشخاص في 26 موقعا غير معروف في ولاية نيو ساوث ويلز، بما في ذلك رفات معروفة باسم "مونجو مان" وأخرى معروفة باسم "مونجو ليدي" - وهما لرجل وامرأة من السكان الأصليين وتشكلان جزءا من أكثر الاكتشافات الأثرية شهرة في أستراليا.


ويقدر عمر رفات مونجو مان وأيضا مونجو ليدي بـ 42 ألف عام، وتم اكتشافهما مع 106 هياكل عظمية أخرى في الفترة من ستينات إلى ثمانينات القرن العشرين في متنزه مونجو الوطني، على بعد 750 كيلومترا غرب سيدني.

 



 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-938537-637846603604764645

اتيكيت دعوة الأقارب والأصدقاء لعزائم رمضان

89996

كيف تتعاملين مع قلق أطفالك من الامتحانات في رمضان؟

2022_4_3_12_42_32_258

نصائح للقيادة خلال شهر رمضان المبارك

201912260224412441

الكرة الأرضية على موعد مع أول كسوف جزئي للشمس في هذا الموعد

image (4)

حالته خطيرة.. طفل يغافل أهله ويشرب مادة الديتوكس في السعودية

1592873346253

أسد جبلي يتجول في شوارع كاليفورنيا

أخبار متعلقة
أجمل-المدن-في-أستراليا

بيدي إنسان وذيل سحلية كائن غريب يحير الجميع في أستراليا-صورة

204376

مخلوق غريب الشكل يثير القلق على الشواطئ الأسترالية - صورة

ف

أستراليا .. طفلة في سن الرابعة تمضي ليلتين بمفردها في الأدغال

20220323092829348

بلدة استرالية تتعرض لهجوم شرس من حشرة قمل الخشب

أنواع_الأفاعي_في_فلسطين

شاهد..رجل ينجو بأعجوبة من لدغة ثعبان سام في أستراليا

image

انتشار العفن والفطريات يهدد ضحايا الفيضانات في أستراليا