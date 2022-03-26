السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 06:21 ص

أستراليا .. طفلة في سن الرابعة تمضي ليلتين بمفردها في الأدغال

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الوكيل الإخباري - عثرت سلطات تسمانيا الأسترالية على الفتاة شايلا فيليبس (4 سنوات) بعد ثلاثة أيام من البحث الشاق بين التضاريس الوعرة.

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ورغم توسيع دائرة البحث في الليلة الماضية، إلا أن شايلا وُجدت على بعد 500 متر من منزلها فقط، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".


وتلقّت الشرطة تبليغاً عن اختفاء الفتاة في الساعة 2:30 تقريباً من مساء الأربعاء حيث كانت تلعب مع كلبين في فناء منزلها الخلفي.


وباشرت قوات الطوارئ بحثاً مكثّفاً استغلّت فيه مواردها كافة ومروحياتها، ثم لجأت الليلة قبل الماضية إلى طائرات المسيرة المزوّدة بمستشعر حراري لتعثر على الطفلة أمس بصحة جيدة.


أمضت شايلا ليلتين بمفردها داخل الأدغال مع درجة حرارة أقل من 11 درجة مئوية وعُثر عليها في الساعة 4 مساء من يوم أمس الجمعة قرب طريق Stormlea.


وصرّح مفوّض الشرطة أنها كانت تستطيع المشي لكنها لم تكن واعية، ونُقلت فوراً إلى المستشفى للفحص وتقديم الإجراءات اللازمة.


وأضاف: "بحثنا سابقاً في المنطقة التي وجدنا فيها شايلا لكن من الجو وليس سيراً على الأقدام.. سنكون سعيدين بزفّ الخبر إلى الأم".


ووجّهت السلطات وعائلة الفتاة شكراً لقوات الطوارئ المشاركة في البحث والذين بلغ عددهم 100 شخص تقريباً، إضافة إلى سكان المنطقة المتطوعون لإيجاد شايلا.

 

البيان


 




 

 


 

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