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الإثنين، 14-03-2022 10:09 ص

شاهد..رجل ينجو بأعجوبة من لدغة ثعبان سام في أستراليا

أنواع_الأفاعي_في_فلسطين


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لأفعى سامة تفاجئ رجلا في أستراليا أثناء جلوسه بـ باحة منزله في فيكتوريا.

في المقطع يظهر رجل مسن يدعى مالكولم، جالسا في هدوء على كرسي داخل مكتبه عندما هاجمه فجأة ثعبان سام من الخلف لكنه نجا بأعجوبة.

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اقترب الثعبان ببطء من مالكولم وحاول القفز فوق قدمه من تحت الكرسي مما تركه في ذعر شديد.


دفع الرجل كرسيه بعيدًا وحدق في الثعبان غير مصدق، لكن الثعبان فر بسرعة بعيدًا عن الرجل.

 

 

 

البيان 

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