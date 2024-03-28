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الخميس، 28-03-2024 01:04 م

إغلاق مطعم الشيف نصرت في السعودية

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الوكيل الإخباري - أغلق الشيف التركي نصرت جوكتشه، مطعمه الواقع في العاصمة السعودية الرياض،  حوالي بعد سنتين ونصف من افتتاحه، دون الكشف عن السبب.

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وتم إغلاق مطعم نصرت الذي افتتح بنوفمبر 2021 في k U Wal، وهو واحد من أكثر المواقع ريادة في الرياض.


سبق وأن أغلق مطعم نصرت في نيويورك أيضا الذي تلقى انتقادات سلبية بسبب أسعاره المرتفعة بشكل خاص.


كما تم الإعلان قبل بضعة أسابيع أن مطعم "نصرت ستيك هاوس" سيجري تغييرات في مطعمه الأمريكي، كما يعتزم الاستثمار وتجديد مواقعه في ميامي ولاس فيغاس، ومواصلة التشغيل في بيفرلي هيلز ودالاس، في حين يعتزم إغلاق مطعمه في بوسطن.


وانخفضت عدد فروع مطعم "نصرت" من 28 فرع إلى 19 فرع حول العالم، فيما أن مبيعات مطعمه السنوية في فروع دبي ولندن واسطنبول فقط تقدر بأكثر من 20 مليون دولار.

 

روسيا اليوم 

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