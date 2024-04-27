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السبت، 27-04-2024 01:30 م

6 فرص استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد البطاقات التعريفية للفرص الاستثمارية 6 فرص، بحسب تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي.

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ووصل عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 4400 شركة.


وبحسب التقرير، بلغ عدد الطلبات المتقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ بداية العام الماضي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام نحو 22107 طلبات.


كما بلغ عدد مرات الدخول على خارطة الفرص الاستثمارية التفاعلية منذ شهر تموز من العام الماضي لنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 27.7 ألف، في حين وصل عدد مرات الدخول على منصة "استثمر في الأردن" من شهر تموز من العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 348.5 ألف.


وأشار التقرير الى ان عدد المشاركات في الفعاليات الترويجية الخارجية "وجاهي وافتراضي" بلغت 10 مشاركات خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم 112 شركة ومستثمرا.


كما وصل عدد الصناديق الاستثمارية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى صندوق واحد.

 




 

 


 

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