أمين عمان: التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 15 آيار

الوكيل الاخباري-

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أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، السبت، عن بدء التشغيل التجريبي للباص سريع التردد على طريق عمّان الزرقاء في 15 آيار المقبل، وذلك لغايات قياس التجربة التشغيلية وتقييم الملاحظات.ودشنت أمانة عمّان وبالتعاون مع شركة المركزية أسطول النقل التابع للباص سريع التردد ب 48 حافلة نوع (كينغ لونغ)، لغايات العمل على خط عمّان الزرقاء.المدير التنفيذي للأسطول حسين الربيحات، أشار خلال حفل التدشين أن تتميز بجودتها وبقيمة اجمالية 7584000 ألف دينار والتي تعمل على الديزل المحسن (5 EUORD) من خلال الشركة المركزية للتجارة والمركبات مع كفالة ملزمة بعقد صيانة لمدة عامين وذلك للمحافظة عليها وادامة عملها وصيانتها حسب تعليمات وتوصيات الشركة الصانعة طيلة فترة الكفالة لإطالة عمرها التشغيلي وتقليل من كلف الصيانة والاصلاح وعدد ايام التوقف والاعطال.ويهدف المشروع إلى خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمّان والزرقاء وبالتي هو الذي سيحكم على ذلك والتي ستساهم في تحقيق الاستراتيجيات المعدة لمنظومة المواصلات والسلامة على الطرق والتخفيف من الضوضاء ومكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي.وأضاف الربيحات أن هذه الحافلات تعمل على محركات الديزل (5 EUORD) ومجهزة بأجهزة قابة للحافلة ولقيادة السائق ومزودة بنظام دفع الكتروني وواي فاي (انترنت) وكاميرات راقبة وشاشات و مصممة للوقوف والجلوس وضمن المواصفات الاوروبية و العالمية و صاميم تتلاءم مع طبيعة عمل هذه الحافلات للنقل العام وخصوصا كبار السن وذوي الاعاقات تركية وأنظمة التكييف وادوات السلامة العامة بأعلى المواصفات العالمية توفر الراحة للركاب .