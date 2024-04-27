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السبت، 27-04-2024 01:22 م

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الاخباري- أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الساعات والأيام القادمة.

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وحذرت من الرياح المحملة بالغبار وتشكل السيول، مؤكدة على ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :  


الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد غزارة بهطول الأمطار  


ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات  الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية والأزمات الصدرية.


عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه

 

الحذر أثناء القيادة في المناطق  المتوقع أن تشهد غبار فيها وتساقط للأمطار  وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.  


*عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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